"Українці не сприймуть постійний батіг": нардепка про скандальний законопроєкт щодо мобілізації

На її думку, цей документ викличе "величезне відштовхування у суспільства".

Народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська вважає, що збільшення штрафів та покарань за ухилення від мобілізації не допоможе, "адже українці – не росіяни і не сприймають постійний батіг".

Про це нардепка сказала в ефірі "Еспресо".

На її думку, цей документ викличе "величезне відштовхування у суспільства".

"Більше того, цей законопроєкт не йде сам. Він йде зі змінами в кодекс про адміністративні правопорушення і кримінальний кодекс, де є штрафи до 200 тисяч грн за порушення, або кримінальна відповідальність за неявку на ВЛК, або навчальні центри. Я вважаю, що з українцями це так не спрацює. Українці – не м**калі. Нас до кінця не можуть мотивувати навіть фінансові речі. Для багатьох українців важливу роль відіграють ідеологічні засади і мотивація полягає зовсім в іншому", – каже Бобровська.

Вона переконана, що прості українці негативно реагують на норми про посилення покарань.

"Українці не сприймають постійний батіг, залишаючись безправними. Мені здається, що багато наших революцій і подій навчило ось цієї поведінки із собою", – зазначає нардепка.

Вона зауважила, що українці вимагають поваги і вміють боротися за свої права.

"Ми готові віддавати (свої життя. – Ред.) за умови, що держава нас буде поважати і давати нам права, а не розказувати про обов'язки. Тому що запит іде на довіру і справедливість у суспільстві. Яка може бути довіра до військового командування чи органів державної влади, коли одні займаються бруківкою, а інші не виконують свої базові задачі.

Не можна просто закрутити і гайки і сказати "ви всі завтра йдете". Чим вони будуть забезпечені? Що буде по озброєнню? Чим вони будуть воювати і як вони будуть прикриті? Яке до них буде відношенння командирів. Ми втратили багато часу і довіру суспільства. Адже у людей виникають питання, чому одним можна все, а іншим – нічого", – підсумувала Соломія Бобровська.

Раніше нардепка Соломія Бобровська пояснила, що у першому читанні законопроєкт про мобілізацію ухвалять у тому вигляді, в якому він є зараз – без правок.

На її думку, фракція "Слуга народу" і Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем фактично "абстрагувалися" від законопроєкту про мобілізацію і не коментують його, хоча суб'єктом подання документу є саме уряд.

Також Бобровська зауважила, що деякі її колеги не відчувають настроїв суспільства.

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