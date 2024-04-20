"Українці не усвідомлюють загрозу": у Раді виступили за воєнну цензуру на соцмережі

В Україні потрібно запроваджувати воєнну цензуру. Йдеться про обмеження додатку Телеграм та платформи Тік-Ток.

Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, навіть у Сполучених Штатах поки досі нічого не змогли зробити і змушені були таки писати закон окремий про TikTok. Він вважає, таке ж може бути і в Україні.

"По-перше, все вибудовано так, що працює в перехресті і у взаємних зв'язках, і у взаємній підтримці: акаунти TikTok дублюються в Telegram тощо. Тобто абсолютно зрозуміло для всіх фахівців і для нас у комітеті схема, як це працює", — каже він.

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Однією з проблем, на думку Потураєва, є те, що деякі соцмережі не хочуть комунікувати з нами.

"Тому що вони не хочуть запроваджувати жодні контентні обмеження. Бо якщо в YouTube контентні обмеження є, якщо в Facebook обмеження контентні є, то в Х (колишній Twitter) їх вже майже немає", - мовиться в повідомленні.

Потураєв додав, що "українці абсолютно не усвідомлюють загрозу".

"Зараз я змушений, зокреама як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok.

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