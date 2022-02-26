Українці нещадно нищать техніку та армію окупантів: дані за 26 лютого від МВС

Українці нещадно нищать техніку та армію окупантів: дані за 26 лютого від МВС

У окупантів величезні втрати як техніки, так і особового складу.

У МВС опублікували втрати ворога за 26 лютого. Вони колосальні.

Окупанти втратили:

14 літаків;

8 гелікоптерів;

102 танки;

536 ББМ;

15 гармат;

1 Бук;

загиблих близько 3500;

полонених - 200-300.

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