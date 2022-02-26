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Українці нещадно нищать техніку та армію окупантів: дані за 26 лютого від МВС

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Українці нещадно нищать техніку та армію окупантів: дані за 26 лютого від МВС

У окупантів величезні втрати як техніки, так і особового складу.

У МВС опублікували втрати ворога за 26 лютого. Вони колосальні.

Окупанти втратили:

  • 14 літаків;
  • 8 гелікоптерів;
  • 102 танки;
  • 536 ББМ;
  • 15 гармат;
  • 1 Бук;
  • загиблих близько 3500;
  • полонених - 200-300.

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