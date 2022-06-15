Українці обрали дизайн нової воєнної марки від "Укрпошти"

Перемога за тракторними військами. Українці обрали ескіз для третьої марки від "Укрпошти".

Ескізом до марки "Доброго вечора, ми з України" стане трактор, що тягне танк. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зокрема, він зазначив, що загалом у голосуванні взяли участь майже 834 000 наших громадян (з яких понад 766 тисяч — у "Дії"), з них понад 340 000 обрали наступний філателістичний хіт.

За попередню марку проголосували 8000, тобто, за пару місяців шанувальників філателії стало в 1000 разів більше. І це круто, додав Смілянській.

Він зазначив, що нову марку "Укрпошта" планує випустити в середині липня, про що додатково буде оголошено, бо треба час на доопрацювання дизайну та друк тиражу. Тираж тракторних військ буде 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок.

Варто зазначити, що на другому місці Путін, якого зупиняють ЗСУ — 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH — 14,8%. Четверте та п'яте місця розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.

Нагадаємо, що авторство легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й" раніше приписували морському піхотинцю з Черкащини Роману Грибову.