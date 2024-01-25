Українці обрали найкращу поштову марку минулого року від "Укрпошти".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше голосів віддали за марку "Вічна пам'ять". Її випустили 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України. На ній зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів.

Українці обрали найкращу поштову марку 2023 року / Фото: Ігор Смілянський / Facebook

"Результати конкурсів на кращу марку завжди непередбачувані, бо залежать від багатьох обставин, але головне, від настроїв українців саме в час опитування. І результат минулого року цілком зрозумілий – люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го", - прокоментував Смілянський.

А найкращим поштовим блоком обрано "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі".

Також Ігор Смілянський заінтригував виходом нової марки. Вона побачить світ 2 лютого.

Нагадаємо, 25 січня через кібератаки "Укрпошта" зазнала технічного збою у роботі. Поштовий перевізник повідомив про масштабні проблеми.

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