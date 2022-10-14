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Українці обрали топ видатних особистостей усіх часів: серед них Шевченко, Залужний і Зеленський

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Українці обрали топ видатних особистостей усіх часів: серед них Шевченко, Залужний і Зеленський

Валерій Залужний/Facebook

Українці обрали народний топ видатних особистостей.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед громадян, у якому вони обрали видатних українців усіх часів. До народного топу потрапили Тарас Шевченко, Володимир Зеленський та Валерій Залужний.

Опитані назвали всього 148 імен, не отримуючи жодних списків чи підказок, зазначив "Рейтинг".

Лідером рейтингу став Тарас Шевченко - 63,9%. До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський - 29,8%, Леся Українка - 19,6%, Богдан Хмельницький - 17,3% та Степан Бандера - 12,8%.

Також у десятці опинилися Михайло Грушевський - 11,6%, Iван Франко - 10,1%, Iван Мазепа - 8,8%, В’ячеслав Чорновіл - 8,7% та Валерій Залужний - 7,7%.

Водночас близько 8% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.

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