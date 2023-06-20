Користувачі Мережі захоплені шевроном і пишуть, що милота кадру, на якому Залужний із Йодою, зашкалює.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на одному із відео Генштабу з'явився із незвичною нашивкою - "Малюком Йодою" (Ґроґу) із відомої трилогії "Зоряних воєн". Цей персонаж вважається один з найславетніших і наймогутніших майстрів-джедаїв у галактичній історії. Українці приємно вражені шевроном і створили безліч фотожаб.

ТСН.ua зібрав найкращі меми, присвячені Залужному та незвичній нашивці.

З чого все почалося

Генеральний штаб ЗСУ у Twitter опублікував відео, на якому головнокомандувач Валерій Залужний зустрівся із військовими, які перебувають у найгарячіших точках. Уважні українці помітили цікаву деталь на Залужному, а саме нашивку із відомим героєм "Зоряних воєн" Малюком Йодою.

"Разом із начальником генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої" - генерал Валерій Залужний, головнокомандувач ЗС України.

Реакція Мереж

Реакція українців не забарилася. Юзери соціальних мереж швиденько створили низку мемів та фотожаб. Вони пишуть, що милота цього кадру зашкалює. Інші, що "українці отримали галактичну силу".

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

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