Українці отримали нову копійку, яка нагадуватиме про подвиг кожного тероборонівця

Бійці тероборони відтепер і на українських гривнях. Обігову пам’ятну копійку номіналом 10 гривень презентували в НБУ, повідомляють кореспонденти ТСН.

Нова копійка за своїми характеристика не відрізняється від звичайної обігової - в 10 гривень. Проте на одній зі сторін зображені бійці тероборони та їхнє гасло – готові до спротиву. "Коли ми створюємо такі монети, ми прагнемо щодня під час готівкових розрахунків нагадувати українцям про героїчний подвиг наших військових, які боронять нашу Україну", - каже заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

Це перша монета із серії Збройні сили України із таким великим накладом у 10 мільйонів штук.

В НБУ обіцяють щороку випускати в обіг нові гроші присвячені різним родам українського війська. Перші екземпляри нових монет отримали бійці тероборони Києва та командувач сил ТРО українського війська. "Монета має свою ціну, але внесок наших воїнів – безцінний", - додає командувач сил тероборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Нагадаємо, фінансові аналітики зауважують, що українці через інфляцію, війну, зараз більше витрачають свої заощадження, аніж їх накопичують. Тим, у кого є заощадження, Максим Оріщак рекомендує тримати їх у гривні, в доларах, розмістити гривні на депозитах, або вкласти у військові облігації.

Читайте також:

"Час настав": Кадиров оголосив про відправлення своїх неповнолітніх дітей на війну

Військові ЗСУ захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – машину "Тигр"

Як РФ намагається відтягнути перемогу України - відповідь експерта