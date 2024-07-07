Українці отримають грошову допомогу до 3 тис грн: хто і коли

Заяки на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року.

До Дня Незалежності України ветерани війни та деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу у розмірі від 450 до 3100 грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Там нагадали, що на виплати можуть розраховувати:

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Перелік уповноважених банків можна переглянути за посиланням.

"Заявки/заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заявку/заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року", - наголосили в ПФУ.

Розміри виплат становлять від 450 до 3100 грн. Вони розподіляються так:

450 грн – учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

– учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом; 650 грн – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге;

– члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге; 1000 грн – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків;

– учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків; 3100 грн – особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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