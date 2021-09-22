Українці отримають можливість відвідати без віз заокеанську країну

Уряд затвердив договір про скасування візових вимог між Україною і Перу.

У середу, 22 вересня, Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим між Україною і Перу для короткострокового перебування.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

"Документ встановлює на взаємній і постійній основі безвізовий режим взаємних поїздок усіх категорій громадян України та Перу з будь-якою метою в'їзду терміном до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше перуанська сторона одностороннім рішенням запровадила для українців можливість безвізових туристичних поїздок. Тепер відвідати Перу можна не тільки в туристичних цілях.

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"Наші громадяни зможуть приїжджати в Перу без візи не тільки з метою туризму, а й для відвідування родичів, навчання, бізнесу, культурних обмінів. Так само і наша держава відкриється для перуанських туристів і бізнесу", – цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Угода набере чинності після завершення усіх внутрішньодержавних процедур.

Нагадаємо, в Україну цього року приїхало багато туристів із Саудівської Аравії. Вони відзначаються тим, що не економлять на відпочинку та вимагають належного сервісу.

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