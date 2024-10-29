Українці отримають житлову субсидію 21 000 грн: про кого йдеться

Жителі, які опалюють свої помешкання вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію від держави у розмірі до 21 тис. грн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 жовтня.

За його словами,протягом жовтня 2024 року українцям вже нарахували 1,4 млрд житлових субсидій і пільг.

Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи у дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Йдеться про населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

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