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Українці отримуватимуть по дві пенсії: Шмигаль анонсував реформу 2023 року

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Українці отримуватимуть по дві пенсії: Шмигаль анонсував реформу 2023 року

2023 року в Україні збираються запровадити пенсійну реформу. Так, пенсіонери зможуть отримувати аж дві виплати з різних систем.

Внаслідок пенсійної реформи 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, пенсійна реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Водночас реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію, адже щоб отримати другу пенсію, необхідно самостійно накопичити на неї.

Зробити це можна буде з трьох джерел:

  • внесок роботодавців,
  • внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах;
  • добровільні внески громадян.

"Впровадження обов'язкового пенсійного накопичення та реформа Фондового ринку та ринку капіталів – серед ключових пріоритетів роботи Уряду у 2023 році", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного року, попри війну, Кабмін проведе індексацію пенсій. Відтак, українські пенсіонери отримають підвищені виплати.

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Дата публікації
Перегляди
4835
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