Українці отримуватимуть повістки з QR-кодом: для чого це потрібно

Через застосунок Резерв+ можна буде миттєво перевірити чинність документа.

Найближчим часом в Україні з’являться повістки, що міститимуть QR-код. Наразі тестується функціональність цього нововведення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

Завдяки QR-коду на повістці через застосунок Резерв+ можна буде миттєво перевірити чинність документа.

Після сканування можна буде отримати інформацію про:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які формуватимуться через реєстр "Оберіг". Повістки, сформовані через реєстр (зокрема і роздруковані), та оформлені на бланку мають однакову юридичну силу.

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