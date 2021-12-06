Українці отримують фейкові повідомлення від імені МОЗ щодо виплати тисячі Зеленського: як убезпечитись від шахраїв

Українці отримують фейкові повідомлення від імені МОЗ щодо виплати тисячі Зеленського: як убезпечитись від шахраїв

Такі звістки надходять користувачам у месенджерах, через звичайні смс-повідомлення, а також зустрічаються у соціальних мережах та рекламних банерах.

У Мережі поширюються неправдиві повідомлення нібито від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати 1 тис. грн особам, які завершили повний курс щеплення від COVID-19.

Про це у понеділок, 6 грудня, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам",- йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що у цих повідомленнях шахраї просять надіслати номери карток та інші персональні дані, які нібито необхідні для виплати коштів на банківські рахунки.

Такі звістки надходять користувачам у месенджерах, через звичайні смс-повідомлення, а також зустрічаються у соціальних мережах та рекламних банерах.

МОЗ застерігає не довіряти подібним шахрайським методам виманювання грошей та персональних даних та наголошує, що не має жодного відношення до цих повідомлень.

"Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів з карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV", - попереджають у відомстві.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Тисяча від Зеленського: гроші на фінансування мають почати видавати вже цього місяця

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