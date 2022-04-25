Українці перерахували 554 млн гривень з єПідтримка на ЗСУ

Уже 2 місяці війни українці підтримують нашу армію усіма можливими способами.

Українці не втомлюються донатити та наближати Україну до перемоги і вже встигли перерахувати 554 млн із карток єПідтримка на ЗСУ через сервіс Portmone.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Дія".

"У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми спільно з Portmone зробили можливість перераховувати 1000 грн єПідтримки на армію. За перші хвилини українці поклали сервіс, надсилаючи понад 6 тисяч оплат одночасно. Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони — це кошти з карток єПідтримка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська співачка Джамала зібрала 90 мільйонів доларів для України. За версією видання Forbes, станом на 13 квітня Джа посіла четверту щаблину у зборі коштів, що надійшли від цільових фондів та приватних осіб на підтримку України.