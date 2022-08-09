"Українці побачили надто багато злочинів": Подоляк заявив, що Україна не повернеться до Стамбульського комюніке

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що повернення до пунктів Стамбульського комюніке вже не можливе.

Подоляк наголосив, що українці "побачили занадто велику кількість воєнних злочинів", тому в жодному разі не погодяться на повернення до стамбульський переговорів.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

"Дуже і дуже змінився емоційний фон в Україні. Занадто велику кількість воєнних злочинів ми побачили в прямому ефірі. Українське суспільство, напевно, не погодиться, бо буде розуміти, що якщо за ці злочини не буде відповідальності з боку Росії, то вони в тому чи іншому вигляді будуть продовжені на території України. Тому комюніке, яке було запропоноване в Стамбулі, має пройти певний апгрейд", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк також заявив, що Україна сформулювала власну переговорну позицію і зробила її публічною. Таким чином Київ дав світу зрозуміти, що Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну.

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