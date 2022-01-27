Українці почали частіше подорожувати: які країни були найпопулярнішими 2021 року

Минулого року наші громадяни найчастіше виїжджали до Польщі.
Українці почали частіше подорожувати до країн ЄС. Таку статистику оприлюднили в Держприкордонслужбі.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 27 січня.
Так, протягом 2021 року наші громадяни найчастіше виїжджали до Польщі. Прикордонники зафіксували майже 4,5 мільйони поїздок, що на 13% більше, ніж у попередній рік.
Також до трійки популярних серед українців країн для подорожей увійшли Туреччина та Угорщина. Також прикордонники повідомили, що торік українці менше відвідували Росію та Білорусь.
Нагадаємо, в Європейському Союзі ухвалили нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Від 1 лютого 2022 року дозвіл на в'їзд мандрівникам буде визначатися не від країни, з якої вони прибувають, а від індивідуального санітарного статусу людини.
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