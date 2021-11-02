Українці почали менше боятися захворіти на COVID-19: результати опитування

Найбільше хвилюються захворіти люди старшого віку та жінки.

Більшість українців наразі не мають побоювань щодо можливості особисто захворіти на коронавірус.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Так, згідно з опитуванням, 41% українців висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% – не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються – 23%.

Найбільше хвилюються, як виявилося, старші громадяни та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.

37% респондентів заявили, що відповідальними за вакцинацію населення є міністр охорони здоров’я, 18% відповіли -президент, 13% – головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – прем’єр-міністр.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 21-23 жовтня 2021 року.

Правда і міфи про вакцини від коронавірусу: біологиня Дарка Озерна

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання