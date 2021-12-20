Українці почали менше вакцинуватися проти COVID-19: у Раді пояснили, чим це небезпечно

Українці почали менше вакцинуватися проти COVID-19: у Раді пояснили, чим це небезпечно

Радуцький каже, що падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх.

В Україні знизилися показники щодо вакцинації проти коронавірусу - за вчора щеплення отримали 36 тис осіб, у листопаді вдавалося зробити понад 300 тис на добу. Причин є декілька, одна з них - відтермінування імунізації, що дуже небезпечно, зважаючи на поширення нового "Омікрону".

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

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"Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молоді, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення", - вказав він.

За словами Радуцького інша категорія людей - ті, хто не планує взагалі вакцинуватись. Натомість він наголошує, що у світі навпаки, нарощують темпи вакцинації, щоб убезпечити людей від нового штаму коронавірусу. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко.

"В Україні поки що вакциновано менше 50% дорослого населення. Особливо низькі показники у групі ризику 60+: серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома – 33%. Падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх – адже, зберігаючи високу динаміку листопада, ми б скоріше вийшли на показники, необхідні для початку щеплення третьою, "бустерною", дозою. Дуже багато людей вже налаштовані на проведення повторної вакцинації, про це свідчить принаймні активність у Facebook", - зазначив Радуцький.

Крім того, Радуцький розкритикував тих громадян, які не дотримуються маскового режиму на масових заходах, а організатори - не перевіряють сертифікати.

"Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів", - підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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