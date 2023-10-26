Українці почали отримувати листи з пропозиціями здавати ЗСУ: що робити, коли таке прийшло

Українці почали отримувати підозрілі повідомлення з пропозицією здавати інформацію про ЗСУ. Як винагороду відправники обіцяють гроші.

Про небезпечні листи попереджає Центр стратегічних комунікацій.

"Центр стратегічних комунікацій зафіксував ворожу активність у месенджерах та СМС-повідомленнях – на наш бот користувачі надсилають скріни повідомлень, які надходять їм на мобільні телефони. Користувачі з Одещини та Харківщини отримують сповіщення з пропозиціями "обміняти інформацію про ЗСУ на долари". Для цього пропонується перейти за посиланням на Telegram-канал", - кажуть у ЦСК.

Там наголошують — якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ...", то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені.

Скриншоти повідомлень зловмисників / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України", - зазначили в Центрі.

Нагадаємо, у соцмережі TikTok деякі користувачі намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Вони поширюють наратив, що українській владі байдуже на життя своїх громадян. Це ворожі меседжі, які підхопили і деякі українські користувачі.

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