Українці повертаються із Сектору Гази — фото і відео з аеропорту Кишинева

155 людей, яких евакуювали із Сектору Гази, ввечері 11 листопада прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.

Евакуйовані із Сектору Гази громадяни України прибули до Кишинева з Єгипту.

Про це свідчать фото і відео з місця прильоту, що оприлюднено ГУР Міноборони 11 листопада.

"Із зони конфлікту врятовані ― 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому", — заявили в ГУР.

До України їдуть багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України з онкологічним захворюванням. Щойно літак приземлився у столиці Молдови, її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі.

Евакуйовані із Сектору Гази громадяни України Фото: ГУР

Що відомо про евакуацію іноземців із Сектору Гази

Станом на 11 листопада відомо, що Із Сектору Гази, де тривають бої ЦАХАЛу проти ХАМАСу, вдалося врятувати понад 200 українських громадян. Водночас диппредставництво РФ все ще сіє зневіру в евакуації серед українців.

Евакуйовані із Сектору Гази громадяни України прибули до Кишинева з Єгипту Фото: ГУР

7 листопада була евакуйована перша група українців, а саме 43 людини з Гази. Тоді ГУР виклала фото з громадянами України, де видно здебільшого жінок та дітей у залі очікування.

А посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що у списку на евакуацію з Гази – 367 українців.

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