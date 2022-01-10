Українці повертаються за кордон: у пунктах пропуску утворилися черги з сотень машин

Українці повертаються за кордон: у пунктах пропуску утворилися черги з сотень машин

160 автівок стоять у черзі на КПП з Польщею, ще 175 намагаються виїхати до Угорщини.

Після новорічно-різдвяних свят на виїзді з України у пунктах пропуску із сусідніми державами утворилися черги. Станом на 09:00 ранку 10 січня найбільші тягучки спостерігається на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом виїхати за межі України намагаються 445 автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Вранці черги на кордоні з Польщею утоврились на таких КПП:

“Рава-Руська” - 30

“Грушів” - 50

“Шегині” - 20

"Краківець" - 60

Словацька Республіка:

“М.Березний” - 50

“Ужгород” - 125

Угорщина:

“Тиса”- 30

"Дзвінкове" - 35

“Косино” - 30

"Вилок" - 15

Водночас тягучок на кордоні з Румунією не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня. За словами начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергія Веретільника, це накопичення прогнозоване.

На західному кордоні знову черги – українці після свят повертаються на роботу до Європи

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