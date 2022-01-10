Українці повертаються за кордон: у пунктах пропуску утворилися черги з сотень машин

160 автівок стоять у черзі на КПП з Польщею, ще 175 намагаються виїхати до Угорщини.
Після новорічно-різдвяних свят на виїзді з України у пунктах пропуску із сусідніми державами утворилися черги. Станом на 09:00 ранку 10 січня найбільші тягучки спостерігається на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом виїхати за межі України намагаються 445 автомобілів.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Вранці черги на кордоні з Польщею утоврились на таких КПП:
- “Рава-Руська” - 30
- “Грушів” - 50
- “Шегині” - 20
- "Краківець" - 60
Словацька Республіка:
- “М.Березний” - 50
- “Ужгород” - 125
Угорщина:
- “Тиса”- 30
- "Дзвінкове" - 35
- “Косино” - 30
- "Вилок" - 15
Водночас тягучок на кордоні з Румунією не зафіксовано.
Як повідомлялося раніше, скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня. За словами начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергія Веретільника, це накопичення прогнозоване.
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