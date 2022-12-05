Українці представили стартап, який за допомогою штучного інтелекту допоможе зберегти зір

На Всесвітньому Діабетичному Конгресі, який відбудеться 5-8 грудня 2022 року у Лісабоні (Португалія) Українська Діабетична Федерація у партнерстві з українським ІТ-стартапом CheckEye презентує нову діагностичну технологію з використанням штучного інтелекту.

Захід проводиться Міжнародною Діабетичною Федерацією (МДФ), яка поєднує 230 діабетичних організацій із 130 країн світу і є головним світовим майданчиком, присвяченим актуальним проблеми лікування діабету.

CheckEye – це український ІТ-стартап, який використовує можливості штучного інтелекту для визначення діабетичної ретинопатії на ранніх стадіях за допомогою фотографічних зображень очного дна. Фотографії можуть бути зроблені будь-де – від магазинів оптики до аптек – немедичним персоналом для подальшого завантаження в систему для діагностики.

Діабетична ретинопатія – захворювання, що є основною причиною втрати зору та одним із найпоширеніших ускладнень, що виникає практично у 90% пацієнтів, хворих на діабет. Завчасна діагностика допоможе мінімізувати кількість випадків захворювання та зберегти зір у людей з діабетом.

Проблема поширення діабету є надзвичайно актуальною для України. За останніми даними МОЗ, 1.5 млн українців офіційно діагностовано на наявність цукрового діабету. Але реальна кількість набагато вища – згідно даним МДФ кожен другий хворий на діабет не здогадується про свій діагноз. Таким чином, за даними діабетичного атласу України, сьогодні в Україні близько 2.3 млн хворих на діабет.

Проблема поширення захворювання очікувано набуде пандемічного характеру з підвищенням рівня стресу на фоні розгортання повномасштабних воєнних дій на території держави. Нерегулярне проходження необхідних скринінгів, відсутність належного медичного догляду та лікування призведе до поширення випадків втрати зору через діабетичну ретинопатію.

За даними американської асоціації ветеранів, серед людей, які пройшли війну, поширеність діабету втричі вища, ніж зазвичай. При екстраполяції статистики на українське суспільство важко уявити масштаби поширення хвороби серед населення та її наслідки.

Інноваційне рішення від CheckEye спрямоване на спрощення процесу діагностики діабетичної ретинопатії як для лікаря, так і для пацієнта, при одночасному досягненні високого рівня точності результатів. Технологія CheckEye базується на стандартах якості Британської програми скринінгу діабетичної ретинопатії, де основні показники складають 80% точності діагностування захворювання та 95% точності визначення стадії, із періодом очікування у шість тижнів. Згідно результатам обстеження перших 200 пацієнтів, точність діагнозу за допомогою штучного інтелекту CheckEye складають 92% та 82% відповідно, а час очікування - 1 годину.

Інноваційний підхід у сфері діагностики вже доступний в Україні. Команда CheckEye у партнерстві з Українською Діабетичною Федерацією та Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова організувала безкоштовний масовий скринінг для людей з діабетом у Чернівецькій області. Скринінг розпочався у жовтні 2022 року та триває. Записатися на нього можна на сайті CheckEye - https://check-eye.com/uk/zapis-na-bezkoshtovnij-skrining/

Загалом, CheckEye у співпраці з партнерами планує провести безкоштовний масовий скринінг із залученням ШІ для понад 20 000 пацієнтів у населених пунктах не менше 3 областей України.