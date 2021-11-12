Українці просять бустерну прививку AstraZeneca: до кінця місяця можуть знищити близько 300 тисяч доз вакцини

Українці просять бустерну прививку AstraZeneca: до кінця місяця можуть знищити близько 300 тисяч доз вакцини

Термін придатності вакцини AstraZeneca закінчується 30 листопада, тож в Україні просять дозволити бустерну дозу, аби препарат не знищили.

В Україні заговорили про доцільність запровадження бустерної дози вакциною AstraZeneca. Оскільки термін придатності цього препарату спливає вже 30 листопада, то є ймовірність, що кілька сотень тисяч доз тисяч цієї вакцини просто утилізують.

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"Близько 300 тисяч доз можуть знищити"

За словами системного аналітика Євгена Істребіна, в Україні вже утилізували майже півмільйона доз вакцини AstraZeneca, ще близько 300 тис. доз можуть знищити вже найближчим часом.

"1 листопада вже закінчився термін придатності 460 тис. доз AstraZeneca. На ранок 12 листопада на залишках є 927 тис. доз вакцини AstraZeneca. До кінця терміну придатності вакцини залишилось 20 днів. Перші дози колють зі швидкістю 11 тис. на день. Усього може бути використано 220 тис. На другі дози очікують близько 600 тис., але з урахуванням тимчасового вікна на цю партію потрапить близько 500 тис. Насправді прийде 450 тис., а може й менше. Таким чином, у нас залишається 200-250 тис. доз, які будуть утилізовані", - заначив аналітик на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, таке використання вакцини є недоцільним.

"Може досить зливати вакцини в каналізацію, і дозволити бустер для всіх охочих? Наприклад, у деяких медпрацівників та пенсіонерів уже підходить термін до 6 місяців після закінчення курсу вакцинації. Який сенс знову зливати в унітаз 200-300 тис. доз вакцини, якщо є охочі?", - зазначив Євген Істребін.

Про готовність вакцинуватися бустерною дозою препарату AstraZeneca заявив, зокрема, ексголова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

"Я вакцинувався AstraZeneca (CoviShield) 9 березня і 27 травня. З дня вакцинації пройшло 169 днів. Готовий вакцинуватися третьою дозою. І переконаний, що таких багато", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ганущин зазначив, що готує звернення до Міністерства охорони здоров'я з приводу запровадження бустерної дози в Україні.

"У нас, на жаль, ніяк не збереться Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, котра має рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України використання третьої дози вакцини як бустера. Зате рідне Міністерство охорони здоров‘я, навіть не кліпнувши, вже утилізувало 640 тис. доз "Астразенеки" на 1 листопада. На 30 листопада є "шанс" знищити ще біля 300 тис. доз цієї ж вакцини, термін придатності якої спливає. На сесію Львівської обласної ради 16 листопада готую звернення до МОЗу з цього приводу. Тільки щоб не пізно", - зазначив він.

До слова, на початку цього місяця стало відомо, що на Львівщині не використали близько 40 тисяч доз AstraZeneca, тож вакцину передадуть на централізовані склади для утилізації.

У соцмережах зокрема мешканці Львівщини також висловилися "за" бустерну дозу:

"Міністерство охорони здоров'я України, давайте не виливати вакцину, а дозвольте бустерні дози "АстраЗенекою" для охочих. В іншому випадку за 3 тижні виллєте - термін придатності завершується 30/11/2021! Можна якось стимулювати МОЗ ухвалити таке рішення, щоб знову 40 тис. доз "АстраЗенеки" не виливати в області, як минулого тижня?", - написав Ростислав Лозинський.

"Мені в центрі вакцинації відмовили в 3-й дозі, хоча пройшло вже понад 6 міс. від другої і ефективність вакцини починає знижуватися", - написала Наталія Бушковська.

"Я також готовий на третю дозу", - зазначив Анатолій Ткачук.

Чому МОЗ досі не запровадило бустерну дозу?

5 листопада голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні наразі зарано проводити ревакцинацію проти коронавірусу або запроваджувати бустерну дозу, оскільки досить мало громадян отримали перше щеплення. За його словами, для того, щоб переходити на бустерне щеплення, потрібно вакцинувати 70% дорослого населення.

"У нас 35% дорослого населення принаймні має одну дозу, говорити про бустерну дозу дуже рано. Оскільки і ВООЗ закликає, і МОЗ, зробити щонайменше 70% і потім переходити на бустерну. Всі країни, які запровадили бустерну, у них відсоток вакцинованого населення уже понад 70%. Вони захистили населення і тепер переходять на ще більше укріплення", - сказав Ляшко.

За його словами, якщо зараз вакцинувати ще раз ці 35% українців, то це перенавантажить систему охорони здоров'я. "Тому наше завдання сьогодні тримати оборону, рухатися вперед і збільшувати кількість перших доз для всього дорослого населення", - висловився голова МОЗ.

Також очільник відомства додав, що є ймовірність, що бустерну дозу дозволять робити людям з групи ризику раніше, ніж в Україні вакцинують 70% населення.

Для кого бустерна доза?

Бустерну дозу додатково вводять, щоб посилити імунну відповідь або ефективність вакцини, що з часом згасає. Її рекомендують для імунокомпрометованих осіб – тобто людей, зокрема, з гострими хронічними лейкозами, осіб, які перебувають на імуносупресивній або імуномодилюючій терапії під час вакцинації та інших.

Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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