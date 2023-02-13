Українці просять запровадити обов’язковий курс статевого виховання у школах – петиція

В Україні зареєстрували петицію за впровадження обов’язкового курсу статевого виховання у школах.

Громадський альянс "Політична дія жінок" і ресурс "Гендер в деталях" зареєстрували петицію з вимогою розробити і якнайшвидше запровадити обов’язковий курс статевого виховання у початковій і середній школах, а також у вищих і професійно-технічних закладах.

Ознайомитись із текстом петиції можна за посиланням.

"Учні і учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди", – йдеться у тексті петиції.

Автори документа наголосили, що в умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей Інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство. Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести.

Автори також відзначають, що статеве виховання має знизити ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей.

Курс статевого виховання має базуватися на культурі згоди на секс, додають автори звернення.

На момент публікації петиція отримала 6195 підписів із 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 86 днів.

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