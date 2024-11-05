Українці раптово "прокинулися" в інших містах: що відомо про масовий збій у смартфонах

Українці масово почали скаржитися на збій у роботі у смартфонів: у деяких користувачів годинники "поспішають". Окрім того, на телефонах значиться зовсім інша геолокація перебування.

Що трапилося і як це виправити – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Масштабний збій в смартфонах

Українці 5 листопада почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах: у деяких користувачів вони "поспішають". Окрім того, на телефонах з’являється неправильне місце перебування. І хтось, судячи з мапи просто зараз перебуває… в “Курській області”. Про це свідчать дописи українців у Facebook. Ось одна із користувачок пише, що ніяк не могла зрозуміти, котра година, бо два телефони показували різний час.

"Прокинулась зранку, подивилася на один телефон – 7 ранку. Подивилася на другий – 8:00. Завмерла. Загуглила – 7 ранку. Пішла спокійно працювати (із внутрішнім питанням, чому на Vodafone час за росією). Паралельно чекала, допоки прокинеться чоловік, Він прокинувся за годину (чи то о 8-й, чи то о 9-й). Спитала, що там у нього із часом. Та сама історія. Кажу - розберись, а? Як казала моя бабуся, не знаєш як робити - делегуй (в оригіналі - доручи) Най тепер у нього голова болить)", - написала користувачка.

Інша користувачка пише, що їй взагалі показує, що вона просто зараз перебуває десь у “Курській області”.

"Це у всіх на МТС збій. Ще й Курську обл. показує як місце розташування", - вказано в повідомленні.

Робота РЕБів?

Такий збій люди здебільшого сприйняли з гумором, ось один користувач каже, що згідно з мапою він добіг до Нігерії.

"Я так в суботу «побігав» - з Труханового до порту в ….. Нігерії ) я тепер знаю, що туди 6578 км", - написав він.

Таке не вперше

Українці кажуть, що таке вже було, а хтось зауважує, що помічає такі “ігри” свого телефону не вперше. Про збій у роботі годинника на смартфоні заявив і український ресторатор Євген Клопотенко. У коментарях до одного з дописів у Мережі він вказав:

"Я, наприклад, о 7:00 був вже на зустрічі, яка починалась о 8:00. Біда в тому, що один на ній був".

Опинилися у “Москві”

Водночас журналістка і телеведуча Яніна Соколова повідомила, що днями на її смартфоні було сповіщення "ваш пристрій забуто в Антарктиді". А нардеп Дмитро Наталуха написав у Мережі, що в нього вдома три телефони, і всі вночі "з якоїсь радості автоматично перейшли на часовий пояс "Москва".

"Всі три пристрої придбані в різний час в різних країнах. Спитав у колег, які теж прокинулись – та сама історія. У когось геопозиція Мінськ, у когось – Курськ, у когось теж Москва. При чому незалежно від місцезнаходження, як всередині України, так і за її межами".

Чому стався збій та як виправити?

Втім, усьому цьому є логічне пояснення. Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, маніпулює або обдурює GPS-приймач шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Тобто, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу.

Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії. Але оскільки сучасні смартфони також здебільшого покладаються на сервіси геолокації, щоб визначати часовий пояс, тому це може призводити до автоматичного перемикання годинника під час роботи GPS-спуфінгу.

Але це доволі просто виправити. Користувачам айфонів потрібно зайти у “Параметри”, обрати пункт “Загальні”, далі “Дата і час”. В цьому меню потрібно вимкнути перемикач “Задавати автоматично” та вручну обрати часовий пояс для Києва. Після цього iPhone не буде автоматично перемикатися на інші часові пояси, тому у випадку подорожі за межі України потрібно буде знову активувати цю опцію.

А користувачам андроїдів треба зайти в “Налаштування”, обрати пункт “Загальне керування”, далі “Дата й час”. Залежно від виробника смартфона ці опції можуть трохи відрізнятися. Втім, потрібні налаштування завжди будуть в меню “Дата й час”. Якщо говорити про смартфони Samsung, то вони дозволяють окремо обирати визначення часового поясу як через мережу оператора, так і через геолокацію. Тому в налаштуваннях залишаєте увімкненим перемикач “Автоматичний часовий пояс”, але вмикаєте опцію “Часовий пояс за розташуванням”.

Нагадаю, що у ніч проти 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевелися на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення. Утім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого були незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час.

Експерти про перехід на літній час

Окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти. Бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії.

Шкідливо для людей?

Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це

розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей.

При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм.

А в Американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви – саме це впливає на ритми сну та пробудження.

Академія наук закликає президента накласти вето

Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.

Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала "Новинарня". Науковці наводять три аргументи проти закону.

Пізніше на сайті президента України навіть з’явилася відповідна петиція щодо ветуввання законопроєкт №4201 про обчислення часу. Згідно з законопроєктом, українці востаннє мають перевести годинник восени на зимовий час і залишитися на ньому. Однак це, як кажуть у петиції, викликає незручності.

Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок улітку наступатиме о 3:00 ночі, а темнішатиме - о 20:00, що особливо відчують жителі східних регіонів. Також у петиції вказали, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже підвищить її споживання ввечері.

Водночас різниця в дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами. Нагадаємо, що наразі законопроєкт №4201 був ухвалений ВРУ, проте президент України його поки що не підписав. Ба більше, Володимир Зеленський, можливо, й не планує цього робити. Про це виданню ВВС Україна повідомило два співрозмовники у президентській команді.

Ідея законопроєкту та автор

Нагадаю, що автором законопроєкту є Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Ради. Він подавав такий проєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам документ повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів.

Як зазначають у міністерстві економіки, саме зимовий час, на який цієї неділі перейде Україна, є природним для країни та відповідає її географічному положенню, а перехід на літній час робили з метою ефективного використання світлої частини доби. Якщо Зеленський так і не підпише закон, такі переходи триватимуть і надалі.

Водночас станом на 2024 рік перехід на літній час відбувається в більшій частині Європи, Північної Америки, а також деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Годинники зокрема переводять у всіх країнах ЄС, Великій Британії, Сполучених Штатах (окрім Аризони, Гаваїв і Територій США), у більшій частині Канади, в частині Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані. Водночас у більшості країн Африки, Азії та Південної Америки переходу на літній час немає. Також не переводять годинники у Росії, і через це – на тимчасово окупованих територіях України використовують московський час.

В Україні час двічі на рік змінювали з 1981 року - наприкінці березня переходили на літній, а в останній тиждень жовтня - на зимовий. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином хотіли заощадити електроенергію. Переведення годинників улітку давало можливість довше користуватись денним світлом. Згодом ця потреба відпала, а у 1970-х, під час нафтової кризи, знову стала актуальною. Утім світ давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію.

За оцінками чеських вчених, переведення годинників дозволяє заощадити лише 0,34% електроенергії. Переведення годинника створює багато незручностей для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. Але головне - це вплив цієї традиції на біологічні ритми та здоров'я людей. ЄС з 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Однак ці плани досі не реалізовані, і більшість країн Європи продовжують переводити годинники.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський зрештою підпише ухвалений парламентом закон про скасування сезонного переведення годинників.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.