Українці розповіли, що для них більш пріоритетне: членство в НАТО чи в ЄС — результати опитування

За останній рік кількість тих, хто не вважає членство в жодному союзі пріоритетним, зросла з 12% до 22%.

Більшість українців підтримують ідею вступу до ЄС та НАТО, при цьому пріоритет надається вступу до оборонного альянсу.

Про це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами опитування, 90% українців підтримують вступ країни до ЄС, а 84% — до НАТО.

Якби відбувся референдум щодо вступу до ЄС, 68% українців були б готові проголосувати "за". Така ж кількість готова підтримати вступ до НАТО. Проти висловилися 9% у випадку ЄС та 10% щодо НАТО.

Згідно з опитуванням, значна частина українців вважає пріоритетним вступ до НАТО (46%), а не до ЄС (22%). Це може свідчити про сильну потребу в забезпеченні надійних гарантій безпеки.

Також за останній рік зросла кількість тих, хто вважає членство в жодному з союзів непотрібним пріоритетом (12% у жовтні 2023 року і 22% у грудні 2024 року). При цьому підтримка вступу до НАТО зменшилася з 54% до 46%, а показники щодо ЄС залишились майже незмінними.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Інституту Гудзона вважає, що Україна зможе приєднатися до НАТО, якщо країни-союзники проявлять рішучість.

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