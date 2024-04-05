Що українці вважають більшою загрозою, ніж війна – опитування

51% українців вбачають загрозу у корупції в органах державної влади, тоді як 46% – у воєнній агресії Росії.

Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія. Зокрема, 51% українців вбачають загрозу у корупції в органах державної влади, тоді як 46% – у воєнній агресії Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у лютому 2024 року.

Також 11% опитаних вважають, що загрозу для розвитку держави становить економічна криза та її наслідки, такі як інфляція, підвищення цін та погіршення рівня життя.

На четвертій позиції у списку загроз для розвитку країни українці вбачають недостатність кваліфікованих менеджерів в уряді та у державних установах (10%), а на п'ятій – безвідповідальність влади (4%).

Найбільші загрози для розвитку України / Опитування "Рейтингу"

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів “Укрзалізниці” під час закупівлі трансформаторів.

Раніше ТСН.ua з власних джерел стало відомо, що керівником організованої групи був колишній радник Офісу президента і посадовець СБУ Артем Шило. ТСН.ua зібрав все, що відомо про фігуранта і скандальну історію.

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