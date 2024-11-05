Українці скаржаться на неправильну роботу годинників та карт у смартфонах

Деякі користувачі соцмереж припускають, що такі ситуації виникають через роботу засобів радіоелектронної боротьби проти російських "Шахедів".

Українці 5 листопада почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах: у деяких користувачів вони "поспішають". Окрім того, на телефонах з’являється неправильне місце розташування.

Про це свідчать дописи українців у Facebook.

"Прокинулась зранку, подивилася на один телефон – 7 ранку. Подивилася на другий – 8:00. Завмерла. Загуглила – 7 ранку. Пішла спокійно працювати (із внутрішнім питанням, чому на Vodafone час за росією). Паралельно чекала, допоки прокинеться чоловік, Він прокинувся за годину (чи то о 8-й, чи то о 9-й). Спитала, що там у нього із часом. Та сама історія", – повідомила Наталія Ємченко.

"Це у всіх на МТС збій. Ще й Курську обл. показує як місце розташування", – написала в коментарях користувачка Інна Хмара.

"Обожнюю ППО. Прокидаєшся по будильнику, збираєшся. А потім розумієш, що РЕБ відкинув тебе далеко на північ і маєш ще одну вільну годину", – повідомив Анатолій Амелін.

Про збій у роботі годинника на смартфоні заявив і український ресторатор Євген Клопотенко. У коментарях до одного з дописів у Мережі він вказав:

"Я, наприклад, о 7:00 був вже на зустрічі, яка починалась о 8:00. Біда в тому, що один на ній був".

Водночас журналістка і телеведуча Яніна Соколова повідомила, що днями на її смартфоні було сповіщення "ваш пристрій забуто в Антарктиді".

Нардеп Дмитро Наталуха написав у Мережі, що в нього вдома три телефони, і всі вночі "з якоїсь радості автоматично перейшли на часовий пояс "Москва".

"Всі три пристрої придбані в різний час в різних країнах. Спитав у колег, які теж прокинулись – та сама історія. У когось геопозиція Мінськ, у когось – Курськ, у когось теж Москва. При чому незалежно від місцезнаходження, як всередині України, так і за її межами", – йдеться в повідомленні депутата.

Повідомлення інших українців про збої у смартфонах:

"Будильник спрацював на 1 годину раніше, але показав 7. Механічні годинники показували 6";

"Я вже чула таке від колег: збиває годинник на гаджетах. Краще звірятися з механічним або зі службою часу 121";

"Прокинулась сьогодні у курську";

"Те саме, прокинулась "у москві". Добре, що поруч чоловік, в нього ручна настройка часового поясу";

"У моєї подруги навушники показало в Північному Льодовитому океані";

"Це через реб. Типу пролітали шахеди, поряд ввімкнули реб, телефон отримав інші координати і подумав, що ми в іншій країні";

" Це РЕБ працює. Саме тому в повідомленнях ПС останнім часом багато шахедів "локаційно втрачені" – вони дезорієнтовані і летять не за маршрутом, кружляють годинами або повертаються на альма-матер чи бєлорашку";

Саме тому в повідомленнях ПС останнім часом багато шахедів "локаційно втрачені" – вони дезорієнтовані і летять не за маршрутом, кружляють годинами або повертаються на альма-матер чи бєлорашку"; "Таке було минулого вівторка та п’ятниці. Зараз просто зняв прапорець "визначати час автоматично";

"В Ізраїлі це норма. В нас вже рік пів країни у Бейруті чи Амані. Це такий РЕБ, привʼязаний до GPS".

До слова, в ніч проти 5 листопада росіяни саме атакували Україну ракетами, авіабомбами та дронами. Зокрема, ворог запустив 79 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.

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