Українці скаржаться на роботу годинників у смартфонах — у Генштабі зробили важливу заяву

Фахівці з радіоелектронної боротьби пояснили причини явища та як його усунути.
Під час проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, зокрема, засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг), що порушує систему точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.
Про це заявили в Генштабі.
Засоби РЕБ застосовують задля підвищення ефективності впливу на противника.
"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі ЗСУ.
Додамо, що 5 листопада громадяни почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах, а також неправильне місце розташування в мобільних.
Нагадаємо, раніше експерт з виробництва РЕБ пояснив, що означає вислів "локаційно втрачені безпілотники".
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