Українці скаржаться на роботу годинників у смартфонах — у Генштабі зробили важливу заяву

Фахівці з радіоелектронної боротьби пояснили причини явища та як його усунути.

Під час проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, зокрема, засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг), що порушує систему точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

Про це заявили в Генштабі.

Засоби РЕБ застосовують задля підвищення ефективності впливу на противника.

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі ЗСУ.

Додамо, що 5 листопада громадяни почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах, а також неправильне місце розташування в мобільних.

Нагадаємо, раніше експерт з виробництва РЕБ пояснив, що означає вислів "локаційно втрачені безпілотники".

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