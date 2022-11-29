Українці скоротили споживання електроенергії: у Мінрегіоні кажуть, що цього поки замало

Українці скоротили споживання електроенергії на 15%.

Як в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку Фарід Сафаров, цього поки що замало.

"Ми продовжуємо просити всіх дуже ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Українці дійсно спромоглися на 10-15% скоротити своє споживання, але в ідеалі потрібно скоротити до 25%", - зазначив він.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Така ситуація в Україні склалася через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Так, 23 листопада РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичних об'єктів України, через що Київ та низка інших населених пунктів майже на дві доби залишилися без світла. У Києві також не було опалення, води та зв'язку. Наразі усі комунікації споживачам повернули, однак подавання електроенергії відбувається у аварійному та екстреному режимах.

Загалом 23 листопад росіянами було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них було знищено.

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