Українці співали гімн в укриттях під час повітряної тривоги в Черкасах: відео

Українці співали гімн в укриттях під час повітряної тривоги в Черкасах: відео

Ввечері 25 лютого в Черкасах пролунала повітряна тривога, тож жителі міста сховалися до укриттів.

Жителі Черкас під час повітряної тривоги через загрозу авіаударів сховалися в укритті та великою групою заспівали "Ще не вмерли України".

Відповідне відео з’явилось у мережі.

Більшу частину дня люди провели в сховищах і лише ближче до ночі пролунав сигнал "Відбій тривоги".