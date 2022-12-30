Українці спрогнозували, коли може закінчитися війна: результати опитування

У грудні серед українців провели опитування щодо того, коли, на їхню думку, може настати перемога України.

Так, більшість українців переконані, що війна закінчиться до літа наступного року, однак значна частка людей переконана, що за перемогу ще доведеться битися 1-2 роки.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Загалом понад 93% українців вірять у перемогу України у війні проти окупантів. Сумнівається у перемозі лише 3% опитаних.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що вона настане до літа 2023 року. 22% припускають, що Україна переможе за 1-2 роки, ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Більшість українців (54%) переконана, що перемога настане лише після вигнання всіх російських окупантів з територій, підконтрольних Україні, станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що необхідно досягти розпаду всередині самої Росії.

Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише Кримом, 6% - територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, і 3% - усіма територіями, які станом на сьогодні окуповані армією РФ.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі генерал у відставці Джеймс Джонс певен, що що повномасштабна війна закінчиться вже 2023 року.

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