Українцям стали доступні "жовті" COVID-сертифікати: як отримати

"Жовтий" сертифікат діє 120 днів від моменту щеплення.

В Україні громадяни, які отримали одну дозу щеплення вакциною проти COVID-19, тепер можуть отримати "жовтий" сертифікат. Отримати документ можна у "Дії". У разі введення "жовтої" зони, такий документ дозволить українцям уникнути карантинних обмежень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантину "жовтого" рівня", - йдеться в повідомленні.

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У МОЗ також нагадали про те, що українцям після повного курсу вакцинації, буде доступним "зелений" сертифікат. Різниця між цими документами, зокрема, у терміні придатності.

Вони також містять різну інформацію, наприклад, у "жовтому" будуть дані про негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України

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Як повідомлялося, карантин в Україні в "жовтій" і "червоній" зонах змінено. Відповідні оновлення уряд вніс до постанови № 1236, яка і регулює карантинні обмеження. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зміни до "карантинної" постанови не посилюють обмеження, а деякою мірою їх послаблюють.

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