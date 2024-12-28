Українці стали рідше купувати один з овочів борщового набору

В Україні картопля у мережах магазинів продається в межах 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій. Це на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це пишуть аналітики EastFrui.

Причиною зниження цін стало не лише ослаблення попиту на картоплю, а й стабільні постачання цієї продукції з зовнішніх ринків. Більшість ключових гравців ринку зазначають середню якість імпортної картоплі, що також вплинуло на темпи збуту місцевої продукції.

Водночас українські фермери не скаржаться на відпускні ціни на картоплю цього сезону, оскільки вони зросли в середньому на 41% порівняно з минулим роком. Експерти пояснюють це зниженням врожайності через несприятливі погодні умови влітку. Крім того, багато фермерів відзначають поступове погіршення якості картоплі, що зберігається.

Нагадаємо, наразі спостерігається зростання цін на білокачанну капусту через нестачу якісної продукції.

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