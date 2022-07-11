Українці у 12 разів скоротили пожертви на армію - Опендатабот

В порівнянні з першими днями війни у червні грошова допомога українців армії скоротилася у 12 разів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що пожертви на ЗСУ від громадян зменшується з кожним місяцем.

У червні українці перевели на допомогу армії півмільярди гривень. У липні — вже 1.9 мплд грн.

"Сума пожертв у червні знизилась утричі за місяць — та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення РФ у лютому. Так, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 мільярдів гривень. Певну частку цієї суми становили "ковідні" гроші — 1000 гривень від держави, яку отримували вакциновані від COVID-19 громадяни", - йдеться в повідомленні.

У березні українці задонатили армії рекордну суму — 8,3 мільярдів гривень. З того моменту сума донатів на ЗСУ почала зменшуватися. Загалом за понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 17,7 млрд гривень.

Зменшення сум донатів можна пояснити як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії:

● UNITED24 — ініціатива президента Володимира Зеленського;

● "Повернись живим" Тараса Чмута

● Благодійний фонд Сергія Притули

Нагадаємо, що у Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.

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