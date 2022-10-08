Українці у Криму вже чекають на ЗСУ: "Співають українські пісні, розвішують стрічки та символіку"

Дедалі більше українців у Криму чекають просування ЗСУ і того, що півострів буде деокупований так само, як і вся територія України.

У тимчасово окупованому українському Криму "прокидається" дедалі більше проукраїнських настроїв. У Росії ці події називають "випадками екстремізму", чисельність яких невпинно росте.

Про це розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Нещодавно секретар Радбезу російського Патрушев доручив окупаційній "владі" в Криму здійснювати антитерористичні заходи. Тому що, як сказав Патрушев, там "зростають випадки екстремізму". Те що вони називають екстремізмом, це те, що в окупованому Криму прокидається дедалі більше проукраїнських настроїв", - розповів Мусієнко.

За словами експерта, люди, які бачать успіхи українських сил на півдні, "чекають просування наших військ і того, що Крим так само може бути деокупований".

"Ми бачили прояви цього, які відбуваються не насильницьким способом: коли люди співають українські пісні, розвішують стрічки, символіку і т.д. І ці настрої прокидаються. Тому не виключено, що в окупованому Криму може діяти українське підпілля, до якого входять місцеві мешканці, українські громадяни", - каже експерт.

Таким чином кримчани протидіють окупантам. Однак за іншою версією, на Кримському мосту могли просто нізвідки виникнути підрив і пожежа.

"Але ж ми бачимо, що вона (пожежа - ред.) була достатньо сильною, щоб спричинити обвал як мінімум однієї секції (Кримського мосту - ред.). Вочевидь, йдеться не просто про якесь займання", - припускає експерт.

Нагадаємо, Олександр Мусієнко також розповів, що пошкодження мосту надзвичайно важливе, бо до 75% резервів для війни Росія постачала на окуповані території саме цією переправою.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа, яка виникла у результаті вибуху. У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не постраждала.

Внаслідок цього, російський президент-диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту, після чого у РФ відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху.

Пізніше стало відомо, що компанія "Російські залізниці" призупинила продаж квитків на потяги з та до півострова. Усі автобусні рейси до Криму та назад також були скасовані.

Крім того, У Криму, після вибуху на мосту обмежили продаж товарів, щоб уникнути штучного ажіотажу.

Натомість українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

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