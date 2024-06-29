Українці уразили 11 районів зосередження росіян, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника

Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 28.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також залучили 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Нагадаємо, наразі гарячою точкою на фронті на Донбасі є місто Торецьк. Його російські окупанти намагаються захопити за будь-яку ціну — навіть попри великі втрати.

Як українські бійці знищують ворога на території Росії! Ексклюзив ТСН!

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