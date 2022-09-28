Українці уразили ворожі контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами на Херсонщині

Українська авіація завдала ворогу 5 ударів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
А підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу “Орлан-10” в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини.
Підтверджені втрати ворога складають 58 росіян, танк та ще сім одиниць автомобільної техніки. Решта результатів розорвідуються.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. ЗСУ вдалося знищити усі три іранські безпілотники.
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