Українці в "Дії" визначили нову назву Південно-Західної залізниці

Південно-Західну залізницю перейменували на Центральну. За це проголосували понад 417,2 тисячі користувачів "Дії".

Про це йдеться у пресслужбі Дії.

Минулого тижня понад 1,1 млн українців взяли участь в опитуванні за перейменування Південно-Західної залізниці. Користувачі проголосували наступним чином: за Центральну залізницю проголосувало понад 417,2 тис. українців, за Київську віддали 328,6 тис. голосів, за Столичну та Північну - 242,4 тис. і 138,9 тис. відповідно.

Одразу після цього Укрзалізниця запустила нове опитування в "Дії".

"Час вибрати нову назву і для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Опитування триватиме до 17 березня.

Нагадаємо, раніше у застосунку "Дія" запустили опитування щодо святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня. Українцям пропонують вирішити, чи залишати цей день вихідним після перемоги у війні проти агресорки РФ.

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