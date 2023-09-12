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Українці в окупованому Токмаку запустили в небо синьо-жовтий стяг: відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Українці в окупованому Токмаку запустили в небо синьо-жовтий стяг: відео

Прапор України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в окупації продовжують усіляко протидіяти росіянам. Так, в захопленому Токмаку замайорів український стяг.

У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі українці запустили в небо синьо-жовтий стяг.

Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як мешканці тимчасово окупованого міста у соняшниковому полі запустили в небо український прапор. Вони прикривали обличчя масками та капюшонами, аби їх не впізнали загарбники.

Українці в окупованому Токмаку запустили в небо синьо-жовтий стяг: відео

Українці в окупованому Токмаку запустили в небо синьо-жовтий стяг: відео

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку 9 вересня у небі також несподівано з'явився прапор України. Він протягом усього дня літав містом на повітряних кульках.

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Дата публікації
Перегляди
32
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