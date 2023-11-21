Українці в тимчасовій окупації зможуть пройти атестацію з визнання освітніх результатів — Рада

Верховна Рада України 21 листопада підтримала законопроєкт №959 про визнання результатів навчання жителів тимчасово окупованих українських територій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За законопроєкт проголосували 264 народні депутатати.

Ухвалення цього документа надає можливість українським громадянам, які проживають на тимчасово захопленій росіянами території, пройти атестацію для визнання своїх освітніх результатів.

Ба більше, законопроєкт передбачає визнання до 75% освітніх кредитів Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) для здобуття вищої освіти та встановлює особливі умови атестації для деяких спеціальностей і рівнів освіти.

Додамо, що в Україні хочуть, але наразі на скасовують заочну форму навчання. Через це Міністерство освіти й науки пропонує студентам так звані "індивідуальні траєкторії". У відомстві кажуть, що заочна форма в більшості випадків – це не про якість освіти, а про отримання "корочки" у формі диплома. Він наголосив, що за останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма.

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