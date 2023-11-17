Українці в Європі зможуть розшукати своїх зниклих безвісти родичів: що для цього потрібно зробити

Допомогу в розшуку починають надавати українським біженцям у Польщі та Німеччині.
За домовленістю Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти українські громадяни, які перебувають в європейських країнах, можуть розпочати пошук своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Для цього потрібно здати зразки ДНК.
Про це повідомив у п'ятницю, 17 листопада, голова Нацполіції Ігор Клименко.
“Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб”, – йдеться у повідомленні.
Наразі опубліковано графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада – Краків
- 30 листопада – Варшава
- 30 листопада – Познань
- 2 грудня – Берлін
- 2 грудня – Мюнхен
- 3 грудня – Дрезден
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні
- 5 грудня – Дюссельдорф
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнювальні запитання.
Всі родини, які розшукують своїх рідних, закликають долучитися до збору зразків, щоб пришвидшити цей нелегкий процес.
Нагадаємо, в Україні через війну зниклими безвісти вважаються понад 26 тисяч людей. Наразі вони перебувають у розшуку.
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