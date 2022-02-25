Українці відгукнулись на заклик знищувати позначки окупантів на дорогах

Українці відгукнулись на заклик знищувати позначки окупантів на дорогах

Російська агресія консолідувала усіх українців: кожен робить все можливе, аби зупинити ворога.

Зокрема, громадяни нищать позначки російських окупантів на українських дорогах.

Про особливі сигнали ворога попередив Укравтодор.

Агентство автомобільних доріг України закликало всіх фіксувати та знищувати спеціальні позначки у вигляді прицілів на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни.

За даними Укравтодора, такі позначки є системою сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі.

"Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою. Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", - наголошують в агентстві автомобільних доріг України.

Після цього повідомлення почало активно поширюватися у соцмережах.