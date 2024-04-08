Українці вимушені еволюціонувати або померти: Гудименко про глобальні наслідки війни

Гудименко зауважив, що всі політичні, демографічні, соціальні і інші мапи України, створені до 2022 року, уже не відповідають дійсності.

Українці як нація вимушені еволюціонувати або померти. Іншого вибору у нас немає.

Таку думку висловив ветеран війни, громадський діяч Юрій Гудименко.

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Він наголосив, що війна, зброя і армія еволюціонують. Ворог своєю чергою теж еволюціонує.

"Там, де дістають КАБи, будуть підземні школи, дитячі садочки, офіси і лікарні. Ми підемо під землю, бо треба жити. Вже йдемо. Вже будуємо", – сказав Гудименко, очевидно маючи на увазі першу підземну школу у Харкові.

На думку військового, через атаки на великі електростанції українці будуть змушені у майбутньому будувати велику кількість менших, які "складніше захищати, але легше ремонтувати, і менший сумарний ефект від кожного прильоту".

Також Гудименко зауважив, що всі політичні, демографічні, соціальні і інші мапи України, створені до 2022 року, уже не відповідають дійсності.

"Львів – вже місто-мільйонник, Харків – вже ні", – зазначив він.

Гудименко нагадав, що центр економічної і промислової активності змістився на Захід країни, подалі від лінії фронту. Старі радянські, а інколи і дорадянські заводи-гіганти на Сході та Півдні знищуються ворожою артилерією, шахедами і авіабомбами.

"Всі торгові шляхи у напрямку Росії закрито на десятиріччя, якщо не більше (а хотілося б назавжди). Населення переміщується, змішуються регіональні культури, міфи і діалекти. Старі лінії і кордони розбіжностей стерті і знищені, нові проходять не на мапах, а у головах.

Ми вимушені еволюціонувати. Це не наш вибір, але це наша реальність. Кожен, хто буде намагатися жити як до Великої Війни – вимре, як динозаври або кавалерія. Світ змінився, тепер наша черга. Висновки зробив ще Дарвін. Еволюціонуй. "Або" не буде", – підсумував він.

Раніше командувач Сухопутних військ звернувся до українців і заявив, що відсидітися вдома нікому не вдасться.

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