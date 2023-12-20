Українці висловились, як треба карати корупціонерів: результати опитування

Соціологи поцікавилися в українців, як потрібно карати корупціонерів: за законами, навіть якщо повільно, чи якомога швидше, навіть якщо з порушенням законів.

Більшість українців (55% опитаних) виступають за покарання корупціонерів навіть з порушенням законів. Це тривожна тенденцієя, адже суперечить розбудові сучасної європейської правової держави.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування КМІС та інших компаній демонструють, що після початку повномасштабної війни проблема №1 для українців – корупція.

Так, у грудні в Україні було проведене соцопитування щодо механізму покарання корупціонерів. За результатами опитування, більше половини українців – 55% – хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. За покарання за законом, навіть якщо це займе багато, виступили 42% опитаних. Ще 3% не визначилися зі своїм поглядом.

Як українці пропонують карати корупціонерів / Інфографіка: КМІС

Що менше українці довіряють судам, то більшою є вимога карати якомога швидше навіть з порушенням закону. Так, серед опитаних, які довіряють судам, 41% виступають за якомога швидше покарання. А серед респондентів, які не довіряють судам, за якомога швидше покарання висловилися 63%. Схожа тенденція простежується і щодо довіри поліції.

Водночас щодо довіри до президенти тенденція протилежна. У цьому випадку на якомога швидшому покаранні корупціонерів наполягає більше тих, хто довіряє главі держави.

Покарання корупціонерів залежно від того, чи довіряють / важко сказати / не довіряють певним суспільним інституціям/ Інфографіка: КМІС

"Корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві. На тлі критично низької довіри судам і прокуратурі все більше українців не будуть бачити легальних шляхів досягнення справедливості. Кожна наступна гучна корупційна справа буде сприйматися ще більш емоційно, а без належної каналізації справедливого громадського обурення наростатиме деструктивне невдоволення, яке розхитуватиме українське суспільство", – прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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"Ми вже бачимо, що більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів (і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів). Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави", – зазначив Грушецький.

Він додав, що останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією справді відбувається. Однак суспільство чекає на реальні вироки та відповідальність. Тому затягування в часі та "поховання справ" може мати нищівний ефект на підтримку влади у найближчому майбутньому.

Протягом 29 листопада-9 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1031 респондента у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на контрольованій владою території держави.

До слова, нащодавнє опитування КМІС продемонструвало, що в Україні падає довіра до влади: стало відомо, скільки людей довіряють президента та парламенту.

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