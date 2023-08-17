"Українці виявилися ефективнішими": хворий пропагандист переймається через невдалу війну Путіна

Друг Тетяни Монтян розчарований тим, що "СВО" все ніяк не досягне своїх цілей.

Нацист Володимир Грубник визнав, що українці виявилися ефективнішими за росіян. На думку хворого, через це "всіх їх потрібно вбити".

Відео у своєму телеграм-каналі опублікував журналіст Денис Казанський.

"Укропів треба вбивати всіх. Вони молодці, я віддаю їм належне, вони є досить ефективними, тому їх усіх треба вбити", – закликає ненормальний.

Як відзначає журналіст, поруч з пропагандистом сидить Тетяна Монтян – особа, яка довго зображала з себе антивоєнну активістку і правозахисницю. Вона посміхається і повністю підтримує спікера, який закликає знищувати її вчорашніх колег, виборців і сусідів. Коли йдеться про геноцид українців, вона чомусь уже зовсім не проти війни, а навпаки – дуже навіть за.

"У Росії все це називається "денацифікацією", хоча риторика Z-людожерів, як бачимо, нічим не відрізняється від гасел найозвіріліших ідеологів Третього Рейху", – підкреслив Казанський.

Зауважимо, росіяни розповсюджують фейк про те, що в Україні нібито продають органи на Європу за ціною від 5 тисяч євро. Російська пропаганда розповсюджує оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

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