Українці визначили найкращих і найгірших світових лідерів: хто у списку

Українці визначили найкращих і найгірших світових лідерів: хто у списку

Найкраще серед іноземних лідерів українці ставляться до президента США Джо Байдена.

Серед очільників іноземних держав українці найгірше ставляться до президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це свідчать результати опитування SOCIS, проведеного 11-16 лютого 2022 року.

Так, негативно ставляться до Путіна 77,4% опитаних українців. Ще 10,7%, як не дивно, позитивно чи скоріше позитивно ставляться до голови країни-агресорки. Не визначились, або не захотіли відповідати — 11,0%.

До Олександра Лукашенка негативно ставляться 64,7% українців, позитивно — 21,8%. Не визначились, або не захотіли відповідати — 12,3%.

Найкраще серед іноземних лідерів українці ставляться до президента США Джо Байдена.

Позитивно — 56,7% респондентів;

Негативно - 21,9%.

Не визначились, або не захотіли відповідати — 19,5%.

socis

Нагадаємо, що більшість українців не вірять у повномасштабний напад Росії.

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