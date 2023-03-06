Українці визначилися, чи святкувати 8 Березня: результати голосування 

В Україні тривають дебати щодо того, чи залишати 8 Березня вихідним днем, чи зробити його робочим. У першій половині лютого зареєстрували відповідний законопроєкт, а 28 лютого запустили голосування з цього питання в "Дії". Понад 1,3 млн українців висловилися за те, щоб залишити цей день вихідним.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії". Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів. Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця", - зазначив Федоров.

Результати врахують у парламенті перед ухваленням відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, що 13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт №9009, яким пропонується скасувати святкування 8 Березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

Зокрема, замість 8 Березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі України - День української жінки.

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