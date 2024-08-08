"Українці вміють досягати своїх цілей": президент звернувся до громадян

Україна прагне досягати своїх цілей за умов справедливого миру.
Сьогодні, 8 серпня, було вже три результативні доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Вони потрібні нашій державі зараз.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський.
"Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде".
Також доповідали:
- міністр оборони Рустем Умєров щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії – активно працюють над тим, щоб воно було незмінно вчасним.
- керівник СБУ Малюк про наші операції та про делікатну роботу СБУ – вона захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+". Це позитивно вплине на наше військо, бо посилює кожного командира і згодом кожного воїна.
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