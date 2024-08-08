"Українці вміють досягати своїх цілей": президент звернувся до громадян

Україна прагне досягати своїх цілей за умов справедливого миру.

Сьогодні, 8 серпня, було вже три результативні доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Вони потрібні нашій державі зараз.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде".

Також доповідали:

міністр оборони Рустем Умєров щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії – активно працюють над тим, щоб воно було незмінно вчасним.

керівник СБУ Малюк про наші операції та про делікатну роботу СБУ – вона захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+". Це позитивно вплине на наше військо, бо посилює кожного командира і згодом кожного воїна.

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